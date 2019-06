Verrassing bij de vrouwen: Jesse Vandenbulcke is de nieuwe Belgisch kampioene

Topfavoriete Jolien D’hoore is er niet in geslaagd een vijfde keer nationaal kampioen te worden op de weg. De viervoudige kampioene werd al snel in het defensief gedrongen. De eerste vlucht bleek ook de goede, van de twaalf rensters spurtten er uiteindelijk vier om de zege. De 23-jarige Jesse Vandenbulcke was daarin de rapste.

Omstreeks 10u15 trokken de vrouwen zich op gang voor 119,8 kilometer in en rond Gent. Er ontwikkelde zich vroeg in de race een ruime kopgroep van 12 rensters: Van De Velde Julie, Docx Mieke, Vandenbulcke Jesse, Delbaere Fien, Duyck Ann-Sophie, Lenseclaes Ditte, Troch Tiana, De Vleminck Lies, Marien Lynn, Verhestraeten Karen, Knaven Britt, Verdonschot Laura. Favorieten Lotte Kopecky en Jolien D’hoore waren niet mee en dat was vooral voor laatstgenoemde een probleem, aangezien zij zonder ploegmaten zat.

De twaalf vooraan werkten uitstekend samen en fietsten een voorsprong van bijna vier minuten bij elkaar. In het peloton was de samenwerking zoek, een tegenaanval met Kopecky en D’hoore werd snel in de kiem gesmoord.

Scheiding vooraan

Vooraan splitste de kopgroep. Eerst losten Tiana Troch en Lies De Vleminck, de tien overgebleven leidsters begonnen aan de voorlaatste ronde met een voorsprong van 2’35 op een viertal Kelly Druyts, Kaat Hannes, Ellen Van Loy en Shari Bossuyt.

Met nog 22km te gaan muisden vier rensters er samen vanonder. Julie Van De Velde, Mieke Dockx, Jesse Vandenbulcke en Ann-Sophie Duyck deden zo een gooi naar de zege. De vier slaagden erin om een jagende groep achtervolgers op afstand te houden, het werd steeds duidelijker dat de winnares vooraan zat. Met een voorsprong van 55 seconden gingen ze de slotronde in. Van De Velde was de meest actieve van de vier. De renster van Lotto-Soudal staat bekend als een groot talent, maar is een klimster en hoopte een spurt te vermijden. Zonder succes, want de kopgroep bleef samen.

In de spurt trok de jonge Vandenbulcke van ver aan. Te ver, leek het aanvankelijk. Maar de drie anderen slaagden er niet in om haar nog te voorbij te steken. Zo pakte de renster van Doltcini - Van Eyck Sport verrassend haar eerste nationale driekleur. Opvallend: de amper 23-jarige Vandenbulcke werd al jong moeder en is nog maar twee jaar bezig na haar zwangerschap. Nu pakte ze meteen een grote zege.

Ann-Sophie Duyck werd tweede, Julie Van De Velde derde. Mieke Docx eindigde op de vierde plaats. Alana Castrique werd vijfde en Belgisch kampioene bij de beloften.

Foto: Photo News

Vandenbulcke: “Niet te geloven”

Op 500 meter van de meet zette Vandenbulcke haar spurt in. “Ann-Sophie Duyck zat rechts achter mij. Ik zag dat ze wilde aanzetten. Ik heb in twee kermiskoersen al naar de derde plaats gespurt, ik wist dus dat ik het kon. Ik moest gewoon gaan. Het was alles of niets, en ik heb gewonnen.” Voor Vandenbulcke is het meteen de grootste zege uit haar carrière. Ze mag een jaar in de driekleur koersen. “Ik had dit niet durven dromen. Ik woon in Gent nu en ik win hier… Het is m’n eerste echte overwinning buiten een tijdrit. We zijn van in de eerste ronde ten aanval gegaan. M’n ploegleider zei constant dat ik kon winnen, dat geeft echt een kick.”

Vriend Giovanni en zoontje Fabian. Foto: bow

De kopgroep van 12 reed vroeg weg. “Maar er zaten dames bij die - met alle respect - niet sterk genoeg waren. Ik moest op de brug demarreren, waardoor we een mooie groep kregen. Er waren een paar rensters kwaad dat Miek en ik versnelden, maar het is een Belgisch kampioenschap en geen etentje met vrienden. Het is koers, je moet dan gewoon naar jezelf kijken. We konden Kopecky en D’hoore kunnen verrasssen. Laura Verdonschot viel aan. Ik ken haar goed, we hebben altijd samen gereden. Ik wist dat ik meemoest.”

Wat het allemaal nog mooier maakte, is dat zoontje Fabian - genoemd naar Cancellara - het allemaal vanop de eerste rij meemaakt. “Volgende week wordt hij twee. Ik was aan het wenen, hij ook. Hij wist niet wat er beurde. Het was het mooiste dat kon gebeuren.”

In de studio van Sporza kondigde de kersverse Belgisch kampioene bovendien aan dat ze volgend seizoen naar Lotto-Soudal Ladies trekt. Die transfer kwam al voor vandaag tot stand, en zo haalt Lotto al minstens één driekleur binnen.

Foto: Photo News