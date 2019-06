Hittegolf? Céline Dion laat simpelweg haar broek thuis

Als de temperaturen oplopen, laten we allemaal maar wat graag zo veel mogelijk kleren thuis. Céline Dion ging in Parijs nog een stapje verder, en besloot dat ze ook wel in een nauw aansluitende body en een oversized mantel buiten kon komen. Al valt te betwijfelen of ze het daarmee nu echt minder warm had dan mensen die wel een broek aantrokken.

De laatste verschijning van Céline Dion in Parijs is niet onbesproken gebleven. De Canadese zangeres heeft er een hobby van gemaakt om bij elke publieke verschijning in spraakmakende en kunstige outfits te verschijnen, en besloot daar niet mee te stoppen voor de hittegolf. In een witte mantel en body met felgekleurde accenten struinde ze door de Parijse straten. Al zijn het deze keer niet de kledingstukken die ze wel draagt die over de tongen gaan, eerder de broek die ze niet draagt.

Foto: ISOPIX