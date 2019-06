Gent zet record ‘gele truien op een fiets op één locatie’ op 683

/ Gent - In Gent is zondagmorgen voor de start van het Belgisch kampioenschap wielrennen op de weg het wereldrecord “meeste gele truien op een fiets op één locatie” gebroken met 683 deelnemers. Het record was sinds 2015 in handen van het bedrijf SKY met 270 gele truien.

De recordpoging “BK Yellow Ride” was een initiatief van wielermusea Koers in Roeselare en Velodroom in Boom, in samenwerking met de organisatie van het BK Wielrennen. De deelnemers kregen een officiële gele wielertrui en konden als opwarming een lus van 2 km rond de Watersportbaan rijden.

Daarna startte het peloton voor een tour langs het verkeersvrije parcours van 15 kilometer door Drongen. Onder meer Lucien Van Impe en Johan Museeuw waren aanwezig bij de start. “De omstandigheden waren fantastisch vandaag. We hebben heel wat vlaggen gezien langs het parcours en er namen ook heel wat kinderen deel”, zegt de Gentse schepen van Sport Sofie Bracke.

Na afloop werden alle gele truien geteld en rond 10.30 uur registreerde de deurwaarder de 683ste deelnemer.

