GP van Oostenrijk: waar moet je op letten?

Van Charles Leclerc die op zoek gaat naar zijn eerste F1-overwinning tot Sebastian Vettel die opnieuw uit positie start. En van Lewis Hamilton met een gridstraf tot een verschil in strategie bij de topteams... We hebben de belangrijkste onderwerpen opgelijst om in de gaten houden tijdens de GP van Oostenrijk.

Kan Leclerc voor het eerst winnen?

De Monegask start voor de tweede keer vanop pole

Het lijkt niet een goed idee om nu al te spreken over de eerste overwinning voor Charles Leclerc in zijn F1-carrière, want dat leek hij ook al te gaan doen wanneer hij voor het eerst vanop pole vertrok. In Bahrein was Leclerc duidelijk de snellere Ferrari-rijder en bouwde hij een comfortabele voorsprong uit totdat betrouwbaarheidsproblemen roet in het eten gooiden. De Monegask werd uiteindelijk derde.

Toen zag het er nog naar uit dat het seizoen ging uitlopen tot een titanenstrijd tussen Mercedes en Ferrari, maar tot dusver was dit ook Leclercs enige kans op de overwinning. Tot nu dan toch, na een verandering in zijn aanpak sinds vorig weekend in Paul Ricard meldt Leclerc dat hij zich comfortabeler voelt in zijn wagen.

De grote test zal de start zijn, waar Leclerc gebruik zal moeten maken van het snelheidsvoordeel van zijn Ferrari-bolide om aan de leiding te blijven op de lange rechte stukken. Er is immers geen twijfel dat Max Verstappen op vinkenslag zal liggen om een poging te wagen om de leiding van de race over te nemen. Daarnaast zullen de Mercedes-rijders ook op zoek gaan naar een slipstream.

Hamilton start niet vooraan

De gridstraf voor de Brit betekent dat hij als vierde start

Je hebt het goed gezien, er zal geen Mercedes op de eerste startrij starten, een primeur dit seizoen. Lewis Hamilton kwalificeerde zich wel als tweede, maar kreeg achteraf een straf van drie startplaatsen omdat hij Räikkönen van een snelle ronde onthield.

Door de gridstraf voor Kevin Magnussen schuift Hamilton al meteen een plaatsje op naar de vierde plaats en de Brit is vastberaden om zich een weg terug naar voren te vechten.

Hamilton nam achteraf de volle verantwoordelijkheid voor de straf en beseft dat hij een moeilijke opdracht heeft om Leclerc te verslaan, omdat hij eerst voorbij zijn eigen teamgenoot en dan voorbij Verstappen moet. Het wordt in ieder geval uitkijken naar de reactie van Hamilton nu dat hij geen favoriet is voor de overwinning, en dat na vier overwinningen op rij. Komt er een einde aan het machtsvertoon van Mercedes nadat ze alle races van dit seizoen hebben gewonnen?

Lewis Hamilton hit with a three-place grid penalty for Sunday's Austrian Grand Prix



FULL STORY >> https://t.co/aodPfVEPav#AustrianGP ?u?¹ #F1 pic.twitter.com/lCwifsvHAy — Formula 1 (@F1) 29 juni 2019

Vettel start als negende... en is snel

Voor de tweede keer op rij start Vettel uit positie, maar nu beschikt hij wel over een snelle wagen

Toen Sebastian Vettel als zevende startte in Paul Ricard, was de vraag hoe ver hij zich een weg naar voren kon werken, maar toen bleek de Mercedes de snelste wagen. Op de Red Bull Ring beschikt de Ferrari over de nodige topsnelheid om snel vooruitgang te boeken.

Op vrijdag leek Mercedes nog te kunnen genieten van een voorsprong van vier tienden op de langere runs, maar Ferrari ondervond dat ze competitiever zijn op de zachte banden dan de mediums, waardoor ze aan de race beginnen op die eerste bandensoort.

Een voordeel voor Vettel is dat Leclerc vanop pole start, waardoor hij in staat is om Mercedes te weerhouden hun snelheid te gebruiken. De kans op een groot gevecht is dan ook groter dan vorige week.

Verschillende strategieën tussen de topteams

Ferrari start op zacht, terwijl Mercedes en Verstappen dat op mediums doen

Q2 is uitgegroeid tot één van de spannende onderdelen van een raceweekend, omdat de teams uit de top tien dan moeten kiezen op welke bandensoort ze aan de race beginnen. Die luxe lijkt in de meeste gevallen echter enkel weggelegd voor de topteams en die teams kozen gisteren voor verschillende strategieën.

Mercedes en Verstappen opteerden voor de mediums, die het langer zullen uithouden, terwijl Ferrari koos voor de zachte banden. Dat was niet omdat ze die extra grip nodig hadden om door te gaan naar Q3, maar omdat de rode bolide competitiever lijkt op die bandensoort.

Ferrari zal kunnen genieten van een voordeel in snelheid aan het begin van de race, maar met de extreme temperaturen zal Ferrari ervoor moeten zorgen dat ze lang genoeg met de zachte banden kunnen racen voordat ze overschakelen naar de harde banden. De openingsronden lijken dan ook cruciaal te gaan worden.

De McLarens starten elk aan de andere kant van de grid

Lando Norris start vanop plaats vijf, maar Carlos Sainz moet achteraan aansluiten

McLaren was in Frankrijk het team om in de gaten te houden en ze blijven indruk maken in Oostenrijk.

Lando Norris start vanop plaats vijf voor de tweede keer op rij, maar zal zijn teamgenoot deze keer niet naast hem hebben. Dat komt omdat Sainz een gridstraf kreeg na het veranderen van de krachtbron, waardoor hij achteraan moet starten en zal moeten strijden met het middenveld.

Het voordeel voor Sainz: de McLaren was het hele weekend al snel, wat het nog zuurder maakt voor de Spanjaard, aangezien ze bij McLaren niet verwachtten zo competitief te zijn. Maar met een goede topsnelheid moet hij in staat zijn om in te halen, waardoor de punten zijn doel moet zijn.

Norris, aan de andere kant, zal de strijd moeten aangaan met Alfa Romeo, die als zesde en zevende starten na een sterke kwalificatie. Haas is ook competitiever dan in Frankrijk en Renault voelt zich bestolen nadat het beide wagens verloor in Q2 door een gele vlag, dus Sainz zal niet de enige zijn die zijn handen vol zal hebben om naar de punten proberen te rijden.

Afspraak om 15u10 Belgische tijd, wanneer de GP van Oostenrijk van start gaat ...

