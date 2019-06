Tim Van Hemel wordt tweede op EK crosstriatlon

Tim Van Hemel is er zaterdag niet in geslaagd zijn Europese titel crosstriatlon te verlengen. In het Roemeense Targu Mures werd hij tweede.

Van Hemel finishte in 1u43:15, op 1:24 van de Spaanse winnaar Ruben Ruzafa. Die legde de 1.000 m zwemmen, 23,4 km mountainbiken en 6,2 km lopen af in 1u41:51. Het brons ging naar een andere Spanjaard, Arthur Serrieres. Bij de beloften werd Lucas Van Deinze vierde in 1u51:53.

Op het voorbije WK in het Spaanse Pontevedra eindigde Van Hemel op de zevende plaats.