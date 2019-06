Ex-Belgisch kampioen Preben Van Hecke kondigt afscheid aan: “Het was een schitterende tijd”

Preben Van Hecke stopt na dit seizoen met koersen. De 36-jarige renner van Sport-Vlaanderen Baloise hangt zijn fiets in oktober aan de haak, na een profcarrière van 16 jaar. Dat hij het nieuws vandaag aankondigt, is niet toevallig. De grootste overwinning van Van Hecke was de Belgische titel in 2015 in Tervuren, toen hij Jürgen Roelandts klopte in een spurt met twee.

“Begin 2004 kon ik van mijn hobby mijn beroep maken en de seizoenen vlogen voorbij”, klinkt zijn bericht op de sociale media. “Al die jaren kon ik op hoog niveau mijn sport beoefenen. Het was een schitterende tijd met als hoogtepunt de Belgische titel op de weg in Tervuren 2015. Heel veel dank aan iedereen die een rol speelde in mijn wielerloopbaan!”

Van Hecke startte zijn loopbaan bij de opleidingsploeg Quick Step-Davitamon-Latexco. In 2004 werd hij prof bij Relax-Bodysol, een jaar later stapte hij over naar de Lotto-ploeg. In 2008 trok Van Hecke naar Topsport Vlaanderen, waar hij de rest van zijn carrière zou blijven.

Naast de Belgische titel won Van Hecke onder meer de Schaal Sels, tweemaal de Omloop van het Waasland en de Antwerpse Havenpijl. Ook pakte hij het bergklassement in de Ster Elektrotoer, Ronde van Slovenië en de Ronde van Noorwegen.

