Astrid Coppens kondigt geboorte van dochtertje aan

View this post on Instagram

We are delighted to announce the birth of our gorgeous and healthy daughter Billie-Ray Coppens #OdeToRayEames . . . #geboortekaartje @dekinderfotograaf #dekinderfotograaf #newborn #babygirl #proudparents #momlife #dadlife #parents #pregnancy #family #happiness #baby #babylove #maternity #grateful #babyfashion #babyfever #babies #loveyou #billieraycoppens