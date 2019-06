Temperatuurschok aan zee verwacht: 6 graden kouder dan in binnenland

Het blijft vandaag puffen in grote delen van het land, maar aan de kust neemt de temperatuur een grote duik. Dat meldt het KMI.

De weersverwachtingen voor zondag. Foto: KMI

Het wordt zondag zowat 27 graden in het centrum van het land, maar aan zee wordt het veel koeler met maxima rond 21 graden, klinkt het. In Belgisch Lotharingen wordt het nog het warmst: 29 of 30 graden. Zondagnacht kan er wat meer bewolking binnendrijven vanaf het westen, over het uiterste zuiden is zelfs een bui niet uitgesloten. De minima liggen tussen 12 graden op de Hoge Venen en 16 graden aan zee.

Maandagochtend kan er over het zuidoosten een bui vallen, maar elders blijft het overwegend droog. De maxima schommelen dan tussen 19 graden aan de kust en 24 graden in de Kempen. Ook dinsdag blijft overwegend droog. We krijgen opklaringen, maar soms ook vrij veel wolken. De maxima liggen tussen 17 en 22 graden. Woensdag is het droog met brede opklaringen en hoge sluierwolken. We halen maxima van 18 tot 23 graden. Ook donderdag zijn de opklaringen breed en blijft het droog. De maxima schommelen rond 24 graden in het centrum.