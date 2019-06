Verdwaalde zeventiger na week gezond en wel teruggevonden in Amerikaans bos

Een 73-jarige wandelaar die een week in een bos in Zuid-Californië werd vermist, is zaterdag veilig teruggevonden. De man was de groep waarmee hij op stap was, kwijtgeraakt.

De zeventiger had vijf dagen niets gegeten en had water van een beek gedronken. Toen hij werd gevonden, was hij fit genoeg om een praatje te maken met de mensen van het reddingsteam . “De temperaturen waren mild en het waterniveau is hoog door de neerslag dit jaar”, aldus het reddingsteam van Montrose op Twitter. Meer dan zeventig mensen namen deel aan de zoektocht naar de wandelaar, die per helikopter naar het ziekenhuis overgebracht werd voor een check-up.

The missing hiker Mr. Jo has been located after being lost for 7 days in Devils Canyon this morning by Altadena Mountain Rescue Team, hiker awake & talking with rescuers, he was flown to hospital by Sheriff’s Air 5 to hosp. We had 87 searches from all over CA looking #LASD pic.twitter.com/WEOMuxj0Vz — Deputy Dan Paige (@LasdDan) 30 juni 2019