President Trump op grens met Noord-Korea “om hallo te zeggen” tegen Kim Jong-un

De Amerikaanse president Donald Trump wordt zondagochtend rondgeleid in de gedemilitariseerde zone op de grens van Zuid-Korea met Noord-Korea. Op uitnodiging van Trump wordt ook de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un daar verwacht voor een korte maar “historische” ontmoeting.

Trump bood Kim zaterdag in een tweet totaal onverwacht een ontmoeting aan. “Ik laat me vertellen dat Kim Jong-un me graag zou ontmoeten”, verklaarde de Amerikaanse president zondagochtend tijdens een speech in de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoel over wat hij zelf vervolgens als “niet meer dan een fotogelegenheid” omschreef. “Als voorzitter Kim dit ziet: ik zou hem graag ontmoeten aan de grens gewoon om zijn hand te schudden en Hallo te zeggen”, klonk het.

After some very important meetings, including my meeting with President Xi of China, I will be leaving Japan for South Korea (with President Moon). While there, if Chairman Kim of North Korea sees this, I would meet him at the Border/DMZ just to shake his hand and say Hello(?)! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28 juni 2019

Trump brengt zondag samen met de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in een al langer gepland bezoek aan de zogeheten DMZ. Hij bezocht al een wachtpost, waar hij kort sprak met enkele Amerikaanse en Zuid-Koreaanse militairen.

Het aanbod voor een ontmoeting met Kim Jong-un was echter totaal onvoorbereid. Na het aanbod volgden naar verluidt hectische uren aan beide kanten om alles geregeld te krijgen. Als Kim Jong-un ook effectief opdaagt aan de DMZ, laat Trump weten dat hij de grens met Noord-Korea zal oversteken. In dat geval zal hij de eerste zittende Amerikaanse president zijn die het al decennia geïsoleerde land betreedt.

De Zuid-Koreaanse president Moon verwelkomde de plannen voor een korte ontmoeting als een gebeurtenis met een grote symbolische waarde. Een ontmoeting tussen Trump en Kim zou een “belangrijke mijlpaal zijn”, zei hij zondag.

Derde ontmoeting

Trump en Kim hebben elkaar in het verleden al twee keer ontmoet, de eerste keer in Singapore en later in de Vietnamese hoofdstad Hanoi. De tweede ontmoeting draaide uit op een sisser. Trump en Kim kortten hun verblijf in Hanoi in, en kwamen zelfs niet met een gemeenschappelijke verklaring omdat ze geen akkoord konden vinden over de ontmanteling van de nucleaire programma’s van Pyongyang, in ruil voor het opheffen van de sancties. Noord-Korea voert sindsdien de druk weer op.