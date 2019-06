Zomervakantie start met hittegolf en warmterecord

De zomervakantie is zaterdag uitzonderlijk zomers en zwoel begonnen: met een hitterecord, een hittegolf en alarmerende UV-index. In Ukkel is met 30,8 graden de warmste 29 juli geregistreerd sinds de metingen. Deze derde dag boven de 30 graden maakte ook de hittegolf officieel. Rond 14 uur piekte de UV-index boven 8,13. Deze risicowaarde voor huidschade is uitzonderlijk voor onze breedtegraad.