Jelle Geens schrijft triatlongeschiedenis: hij wint als eerste Belg ooit een WTS-manche

Jelle Geens heeft zaterdag verrassend de World Triathlon Series-manche in Montréal op zijn naam geschreven. De 26-jarige Limburger is de eerste Belg ooit die een manche op het allerhoogste toneel in de sprinttriatlon wint. Geens haalde het na een enorm spannende race in Canada in 53:49 voor de Spaanse drievoudige wereldkampioen Mola (+0.02) en de Canadees Milsawchuk (+0.05).

Geens kwam in Montréal samen met Mola als negentiende uit het water, op achttien seconden van de kopgroep. Tijdens het fietsnummer (20 kilometer) reed Geens al snel het gat met de koplopers toe. Een uitgebreide kopgroep van meer dan 20 atleten begon aan het afsluitende loopnummer van 5 kilometer. En daarin wist toploper Geens op voorhand dat hij van niemand schrik moest hebben. De finale draaide uit op een bijzonder spannende sprint tussen Geens en wereldkampioen Mario Mola. Daarin trok Geens finaal - en voor het eerst in een wedstrijd op het allerhoogste niveau - aan het langste eind.

Geens won vorig jaar in Antwerpen voor het eerst een Wereldbekermanche, maar deze zege heeft pas echt weerklank op wereldniveau. Hij werd vorige maand ook derde op het EK in Weert. De 26-jarige Limburger is meteen ook bijna zeker van de kwalificatie voor de Olympische Spelen.

“Ik voelde Mario Mola vlak achter me. Hij kwam naast me, maar ik train met hem samen en wist hoe ik het ik moest aanpakken. Ik versnelde opnieuw en heb op het blauwe tapijt alles gegeven. Dit is mijn beste prestatie in een triatlon ooit,” reageerde Jelle Geens bij 3athlon.be.

Ook topprestatie van Claire Michel

Bij de vrouwen ging de overwinning naar Katie Zaferes. De Amerikaanse, ook al winnares in Abu Dhabi, Bermuda en Yokohama, haalde het van twee Britse vrouwen. Georgia Taylor-Brown kwam twaalf seconden na de Amerikaanse als tweede over de finish. Jessica Learmonth werd derde op 35 seconden.

De enige Belgische in Canada, Claire Michel, finishte op een bijzonder knappe zesde plaats. Het was haar eerste top-10 in de WTS dit seizoen. Michel pakte enkele weken geleden nog brons op het EK in Weert.