Pistiers De Pauw en Van Den Bossche op zucht van medaille in ploegkoers op Europese Spelen: “Fabio mag trots zijn op zichzelf”

Moreno De Pauw, de routinier. Fabio Van Den Bossche, het toptalent. Op deze Europese Spelen bleek het goed duo. In de ploegkoers strandden ze op een zucht van de medaille, na Zwitserland, Nederland en Oostenrijk. De Pauw: “Heimelijk hoopten we op die medaille. Maar we mogen met een goed gevoel hierop terugkijken, we hebben toch meegedaan voor het podium.”

Wat stelt deze vierde plaats voor? Eerlijk is eerlijk: er bestaan op dit ogenblik sterkere ploegkoersduo’s in België, zoals bijvoorbeeld het duo Kenny De Ketele en Robbe Ghys. Fabio Van Den Bossche is wel een jonge leeuw, topper-in-wording. Misschien herinnert u zich hem als de man die in de laatste koers als junior van toen kersvers wereldkampioen Remco Evenepoel, won – ook al was de massa voor Evenepoel gekomen. Gezien zijn nog mindere motor, zeer logisch omdat hij nog jong is. Niet toevallig pakten landen met grotere motoren een ronde. Van Den Bossche: “En ik had dan nog geen al te beste dag, trapte af en toe op mijn adem tussen de grote jongens.”

Foto: BELGA

Tegenover de routiniers trok Van Den Bossche evenwel meer dan zijn streng, en vormde hij een meer dan verdienstelijk duo met De Pauw. De Pauw: “Fabio mag trots op zichzelf zijn. Hij is achttien jaar, het blijft op deze Europese Spelen een hoog niveau, hij komt net over van de juniores.”

Ze stellen zo hun kandidatuur kracht bij om Kenny De Ketele, Robbe Ghys en Lindsay De Vylder te vergezellen voor het EK en mogelijk de Olympische Spelen, als ze zich kunnen kwalificeren. “Dit is hoopgevend voor de toekomst. En wie hebben we samen een toekomst als pisterenners.”

Nicky Degrendele werd zevende in de keirin vrijdagavond. In de sprint, niet haar specialiteit, eindigde het avontuur in de achtste finales. “Ik had graag een ronde verder geraakt, maar dit is een nummer waarin ik nog kan en moet leren.” Hoe ze haar Europese Spelen beoordeelt? “Graag had ik vooral in de keirin beter gedaan (daar was ze in 2018 wereldkampioene, hjb). Maar het is veel te vroeg om nu te zeggen dat ik in de problemen zit voor de Olympische Spelen, dat is nog ver weg.”

Nicky Degrendele Foto: BELGA

Gerben Thijssen, vrijdag achtste in de puntenkoers, eindigde op de individuele achtervolging als tiende van elf. De negentienjarige Tuur Dens kwam ruim twee seconden te kort om de finale (de beste acht) te rijden op de kilometer.