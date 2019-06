Naomi Osaka: “Opgelucht dat ik niet meer nummer één van de wereld ben”

Naomi Osaka is verlost van een gewicht op haar schouders nadat ze de koppositie op de WTA-ranglijst moest afgeven aan de Australische Ashleigh Barty, zo verklaarde de Japanse zaterdag, twee dagen voor aanvang van Wimbledon.

“Er ging veel meer stress en druk mee gepaard dan ik me kon inbeelden”, legt de 21-jarige speelster uit op een persconferentie. “Ik denk dat niets me daarop kon voorbereiden, vooral omdat ik de neiging heb om te veel na te denken. Daarom denk ik dat het beter is voor mij om nummer twee te zijn”, vervolgde Osaka, die in Londen op haar derde grandslamtitel mikt.

“Ik moet niet denken aan mijn plaats verdedigen in het klassement, of andere zaken”, klonk het. “Er zijn niet noodzakelijk meer zorgen verbonden aan die nummer één-plaats, maar ik pieker te veel”, voegde ze er nog aan toe.

Barty start als nieuwe nummer één aan Wimbledon, nadat ze vorige zondag het toernooi van Birmingham op haar naam zette.