Flipkens mist op WTA Eastbourne kans op zesde dubbeltitel

Kirsten Flipkens heeft zaterdag, aan de zijde van de Amerikaanse Bethanie Mattek-Sands, de finale van het dubbelspel verloren op het WTA-toernooi in het Engelse Eastbourne (gras/684.080 euro). Flipkens en Mattek-Sands moesten na anderhalf uur tennis in een supertiebreak (2-6, 6-3 en 10/6) de duimen leggen tegen de Taiwanese zusjes Hao-Ching en Latisha Chan.

Het was voor de 33-jarige Flipkens de kans op haar zesde dubbeltitel in twaalf finales. Vorig weekend pakte ze aan de zijde van de Zweedse Johanna Larsson wel de eindzege in Mallorca.

Maandag ging Kirsten Flipkens (WTA 81) in het enkeltoernooi in de eerste ronde onderuit tegen de Deense titelverdedigster Caroline Wozniacki (WTA 14).

De enkeltitel in Eastbourne ging uiteindelijk naar de Tsjechische Karolina Pliskova (WTA 3), die in de finale de Duitse Angelique Kerber (ATP 5) klopte in twee sets (6-1 en 6-4).