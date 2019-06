Twee uur nadat IBE optrad op de zaterdag van Werchter, stond nog altijd een brede smile op zijn gezicht gebeiteld. “Ongelofelijk hoe het publiek reageerde,” zegt hij. “En hoe de mensen ook meegingen in het verhaal van songs die ze niet eens kennen.”

LEES OOK: IBE, The Voice van Werchter

Eerst eventjes terug in de tijd. Je wint The Voice en dan komt er een telefoontje binnen: of je op Werchter wil invallen. Wat ging er toen door je heen?

IBE: “Ik was ...