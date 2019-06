Een uitslaande brand heeft zaterdagmiddag een appartement in de Stationsstraat in Landen volledig verwoest. Voor de alleenstaande moeder met haar kind werd een noodwoning voorzien.

Het vuur ontstond in de keuken door een oververhitte braadpan die vuur vatte. Het vuur sloeg over naar de dampkap en het meubilair in de keuken. De bewoners konden zich tijdig naar een veilige plek begeven ...