Harry en Meghan moeten al derde nanny inhuren nadat eerste twee vertrekken

Een nanny per drie weken, dat is het tempo waaraan Harry en Meghan kindermeisjes lijken te verslijten. Hun eerste twee nanny’s zouden in de laatste zes weken al gestopt zijn, waardoor ze nu net een derde hebben moeten aannemen. En de kindermeisjes zijn niet de enigen die het huishouden verlaten.

Sinds haar huwelijk met prins Harry is Meghan al een aantal personeelsleden kwijtgeraakt. Onder meer haar bodyguard, persoonlijke assistent en privésecretaresse kozen sinds haar huwelijk al het hazenpad.

Nu lijkt het Harry en Meghan ook niet zo goed te lukken een nanny te houden. In het korte leventje van baby Archie had hij er ondertussen al drie. Al geeft een bron aan The Sun wel toe dat de eerste nanny enkel een nachtverpleegster was die ervoor moest zorgen dat Meghan kon recupereren van de bevalling. Waarom de tweede moest vertrekken is niet geheel duidelijk.

De nieuwste nanny zou niet bij het koppel inwonen en ook geen nachtdiensten moeten draaien. Meghan staat volgens bronnen van The Daily Mail zelf op om Archie te voeden en wil dat niet in de handen van een nanny leggen. Volgens Katie Nicholl, die al meerdere koninklijke biografieën schreef, zou de nieuwe nanny wel een uitvoerig document hebben moeten ondertekenen waarin staat dat ze niets over haar job mag vertellen aan de pers.