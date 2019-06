Ben Hermans past wegens knieklachten voor het BK wielrennen

Ben Hermans verschijnt zondag in Gent niet aan de start van het Belgisch kampioenschap op de weg. Hij wil zijn gehavende knie rust gunnen in aanloop naar de komende koersen. Dat heeft de 33-jarige renner van Israel Cycling Academy zaterdag op Twitter aangekondigd.

“De voorbije weken waren behoorlijk intens bij mijn rentree in competitie”, verklaart Hermans nog. Hermans liep begin dit jaar een enkelblessure op en kwam ten val in de Waalse Pijl en de Ronde van Limburg. Hij ondervindt nog steeds last aan de knie.

Hermans bereidt zich nu voor op de Ronde van Oostenrijk (6-12/07). In 2018 verzekerde hij er zich van de eindzege. Vorige week zondag werd Hermans nog achtste in de Ronde van Slovenië.