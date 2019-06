Een hondeneigenaar in de Akkerstraat in Neeroeteren heeft vrijdagavond een GAS-boete gekregen. De politie was even na 21 uur opgeroepen omdat een hond onrust veroorzaakte in de buurt. De viervoeter nam een dreigende houding aan. De eigenaar van de hond was onbereikbaar. Zijn buren wisten de hond terug achter de omheining te krijgen. Omdat het al de tweede keer op korte termijn is dat de hond ontsnapt, werd een GAS-pv opgesteld.