In de Sint Hilariuskerk in Wevelgem nam de familie van Joren Touquet vandaag afscheid van de jonge renner. Zijn ouders, broer en vriendin hadden allemaal een emotionele boodschap voor Joren. Touquet overleed eerder deze maand aan hartfalen, in juli zou hij nog een hartoperatie ondergaan.

De ouders van Joren schreven een afscheidsrede voor hun zoon, die ze lieten voorlezen in de kerk: “Lieve Joren, we kunnen nog steeds niet vatten wat je overkomen is. Je had zo’n mooie toekomst voor de ...