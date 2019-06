The Voice-winnaar Ibe speelt eerste noten op Rock Werchter, Koen Wauters ziet dat het goed is Video: Wim Jacobs

De 17-jarige Ibe Wuyts heeft zopas zijn eerste noten op Rock Werchter gespeeld. “Ongelooflijk”, zei de winnaar van ‘The Voice’. Ibe, zijn mooie stem en een piano. Meer staat er niet op de planken van de KluB C. Straffe kost.

Ook Koen Wauters, zijn coach tijdens The Voice, is aanwezig en ziet dat het goed is. Ibe speelde onder meer de cover van Billie Eilish’s When The Party’s Over, die hij ook al tijdens de talentenjacht bracht.