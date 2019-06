Officieel hittegolf in België

Er is officieel sprake van een hittegolf in ons land. Dat meldt KMI-weerman David Dehenauw op Twitter. In Ukkel is zonet 30 graden Celsius gemeten. Een hittegolf is een periode met minstens vijf opeenvolgende dagen met ten minste 25 graden, waarvan op minstens drie dagen 30 graden of meer wordt genoteerd in Ukkel.