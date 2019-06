Officieel: Standard huurt broer van Milinkovic-Savic van Torino

Standard huurt komend seizoen doelman Vanja Milinkovic-Savic van Torino, met aankoopoptie. Dat hebben de Rouches zaterdag bekendgemaakt.

De 22-jarige Serviër begon zijn profcarrière in 2014 in eigen land voor Vojvodina. Na een seizoen (2016-17) in Polen bij Lechia Gdansk werd hij in 2017 overgenomen door Torino, dat hem uitleende aan SPAL en Ascoli.

Vanja Milinkovic-Savic is de jongere broer van Sergej, die momenteel voor Lazio Rome uitkomt en in het seizoen 2014-15 voor Racing Genk speelde.

Mogelijk anticipeert Standard met de komst van Milinkovic-Savic op het vertrek van zijn Mexicaanse keeper Guillermo Ochoa, momenteel aan de slag op de Gold Cup.