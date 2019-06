Onder een aquaduct in Hommerts, Nederland, ligt de weg bezaaid met dode muizen. De muizen zouden zelf naar beneden springen. Waarom de diertjes het doen is niet duidelijk. “Het is mogelijk dat door de groeiende muizenpopulatie de diertjes beginnen vechten en elkaar naar beneden gooien”, verklaart een lokale muizenexpert. “Er zijn natuurlijk de verhalen van lemmingen die van kliffen aflopen, wellicht laat dit aquaduct zien dat er een kern van waarheid in zit.” Hij wil het fenomeen onderzoeken.