Charles Leclerc bovenaan laatste oefensessie in Oostenrijk

Ferrari-rijder Charles Leclerc heeft tijdens de laatste oefensessie voor de GP van Oostenrijk de snelste tijd gereden.

Tijdens het begin van de laatste oefensessie in Oostenrijk zagen we geen actie op de baan. De toeschouwers moesten vooral proberen genieten van de bergen en weilanden rondom de Red Bull Ring.

Toen we een klein half uur ver waren in de sessie kreeg Pierre Gasly af te rekenen met problemen en keerde hij terug naar de pitbox van Red Bull.

Met nog twintig minuten te gaan werd het bijzonder druk op de Red Bull Ring. De rijders zochten steeds nadrukkelijker de limieten van het circuit op en de tijden gingen naar beneden.

Uiteindelijk was het Charles Leclerc die in de Ferrari de snelste tijd gereden heeft. Het wordt nu uitkijken of Ferrari Mercedes tijdens de kwalificatie daadwerkelijk kan uitdagen voor de pole.

