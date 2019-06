Automobilist negeert gesloten slagbomen, maar dat komt hem duur te staan

Een Thaise bestuurder had geen geduld genoeg om te wachten op een aanstormende trein, en probeerde tussen de gesloten slagbomen te glippen. Dat had hij beter niet gedaan: hij was amper over de sporen gereden toen hij werd geschept door de trein. Zijn voertuig werd als een speelgoedautootje aan de kant gezet door het denderende gevaarte. Als bij wonder overleefde de ongeduldige automobilist de zware klap.