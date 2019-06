Het is zomer, en dus springen de pop-upzomerbars weer als paddenstoelen uit de grond. Nog op zoek naar een leuke locatie voor een lekker cocktail of fris pintje? Wij helpen je op weg met dit overzicht.

Barnoe

Nog tot 15 september kan je in de oude Bierkaai aan het kanaal in Viversel bij Heusden-Zolder terecht bij zomerbar Barnoe. Vorig jaar sloeg Barnoe nog de tenten op aan hogeschool PXL in Hasselt ...