Zet opstapclausule in contract Max Verstappen de F1 in vuur en vlam?

De manager van Max Verstappen heeft bevestigd dat er een prestatieclausule in het contract van Max Verstappen staat. Die clausule kan voor een knettergek silly season in de Formule 1 zorgen.

Er wordt al langer gespeculeerd dat Max Verstappen een prestatieclausule in zijn Red Bull-contract heeft staan. En dat zo'n clausules voor gekke dingen kunnen zorgen weten we uit het verleden.

Sebastian Vettel maakte jaren geleden van zo'n clausule gebruik om de F1-paddock op zijn kop te zetten en vroegtijdig over te stappen van Red Bull naar Ferrari. Het zorgde toen voor een knettergek silly season, iets dat zich dit jaar eventueel kan herhalen.

Verstappen heeft immers reeds meermaals aangegeven dat hij vaker voor overwinningen en voor de wereldtitel wil strijden. De Red Bull RB15 met Honda-motor lijkt dit jaar niet bij machte om hem daartoe in staat te stellen.

Volgens het Spaanse 'Marca' zorgt de prestatieclausule in Verstappen zijn contract ervoor dat hij met andere teams rond de tafel kan gaan zitten indien hij tegen de zomerstop geen overwinning weet te behalen.

Raymond Vermeulen, de manager van Max Verstappen, bevestigde het bestaan van zo'n prestatieclausule in het contract van Verstappen, zonder echt in detail te gaan.

"We bevestigen dat er een prestatieclausule in het contract zit", aldus Vermeulen tegenover het Nederlandse 'Formule 1'. "Maar we doen geen verdere uitspraken over de inhoud daarvan."

"Red Bull en Verstappen weten exact wat de afspraken inhouden."

Vermeulen liet ook nog verstaan dat de focus op Red Bull ligt en dat ze op de hoogte zijn van al de toekomstplannen van Red Bull en Honda, maar Verstappen wil uiteraard wel overwinningen behalen.

"We weten wat er op stapel staat bij Red Bull," aldus Vermeulen. "We voelen ons heel erg op ons gemak bij Red Bull, maar we willen wel winnen."

Het huidige contract van Max Verstappen bij Red Bull loopt tot en met eind 2020, net voor het cruciale jaar 2021 waarin ingrijpende reglementswijzigingen in de Formule 1 plaatsvinden.

Meer F1-nieuws op F1journaal.be: