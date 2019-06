Trump nodigt Noord-Koreaanse leider Kim uit voor ontmoeting aan Koreaanse grens

De Amerikaanse president Donald Trump heeft de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un uitgenodigd voor een ontmoeting in de gedemilitariseerde zone tussen Noord- en Zuid-Korea. Dat deed hij vrijdag via Twitter.

Trump gaat zaterdag naar Zuid-Korea, nadat hij de G20-top bijwoonde in Japan. Er werd al gespeculeerd dat hij de gedemilitariseerde zone zou bezoeken.

De Amerikaanse president heeft Kim al twee keer ontmoet, de eerste keer in Singapore en later in de Vietnamese hoofdstad Hanoi. De tweede ontmoeting draaide uit op een sisser. Trump en Kim kortten hun verblijf in Hanoi in, en kwamen zelfs niet met een gemeenschappelijke verklaring omdat ze geen akkoord konden vinden over de ontmanteling van de nucleaire programma’s van Pyongyang, in ruil voor het opheffen van de sancties. Noord-Korea voert sindsdien de druk weer op.

“Na enkele belangrijke vergaderingen, inclusies mijn meeting met de Chinese president Xi, ga ik naar Zuid-Korea (met president Moon). Als de Noord-Koreaanse leider Kim dit leest als ik daar ben, zou ik hem graag ontmoeten aan de grens om gewoon zijn hand te schudden en hallo te zeggen”, aldus Trump op Twitter.