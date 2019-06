Temperaturen klimmen weer boven de 30 graden: tropische zaterdag

Het wordt zaterdag opnieuw een zonovergoten en tropische dag, met maxima rond 29 graden aan de kust en in de Ardennen, rond 31 graden in het centrum en tot 33 graden in de Kempen. Dat meldt het KMI. ‘s Avonds en ‘s nachts blijft het meestal helder, met minima die liggen tussen 17 graden op de Hoge Venen en 21 graden in de grote steden.

Zondag begint met veel zon maar later drijven er vooral hoge wolkenvelden het land binnen. Het blijft droog en het wordt zo’n 27 graden in het centrum. Aan zee is het veel koeler met maxima rond 21 graden, in Belgisch Lotharingen wordt het nog 29 of 30 graden.

Maandag is het wisselend bewolkt met zelfs kans op een bui ten zuiden van Samber en Maas. Het wordt koeler, met maxima tussen 20 graden op de Hoge Venen en 24 graden in de Kempen. Dinsdag is het bewolkt en ook dan is een bui niet helemaal uitgesloten. De temperaturen klimmen nog tot 22 graden in het centrum.

Foto: ss

Foto: Tom Palmaers

Foto: Photo News