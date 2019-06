Belgian Cats al minstens zeker van barrages op EK basketbal

Toch nog goed nieuws vrijdagavond voor de Belgian Cats. Door de zege van Servië tegen Rusland zijn de Cats al zeker van de barrages (dinsdag Belgrado).

En het kan nog beter worden als de Cats zondag gastland Servië verslaan én Rusland met Wit-Rusland afrekent. Dan zijn Antonia Delaere en haar ploegmaats zeker van groepswinst en dus rechtstreeks geplaatst voor de kwartfinales (donderdag). “De ontgoocheling na de nederlaag tegen Wit-Rusland doorspoelen, recupereren en dan ons goed voorbereiden voor de partij tegen Servië. We moeten gaan voor winst en dan zien we wel of dat een eerste stek oplevert,” zei Antonia Delaere.

LEES OOK. Wit-Rusland haalt Belgian Cats van roze wolk op EK basketbal

Omdat Servië met 77-63 van Rusland won, zijn de Belgian Cats dus al zeker van de derde plaats in poule D, de groep des doods op dit EK. Dat heeft te maken met het puntensaldo. Indien België, Rusland en Wit-Rusland de voorronde allemaal met één zege afsluiten, dan eindigden ze hoe dan ook voor Rusland of Wit-Rusland. Het resultaat tegen Servië doet er dan richting barrages immers niet meer toe.

België speelt zondag op de slotspeeldag de tweede wedstrijd. Voor de partij tegen Servië aanvat kent het het resultaat van Rusland-Wit-Rusland en weet het exact wat het moet doen richting groepswinst. Als de Cats geen groepswinnaar worden komt het in de barrages dinsdag tegen een ploeg uit poule C (Hongarije, Italië, Slovenië, Turkije) uit.

Uitslagen poule D: België-Wit Rusland 61-69; Servië-Rusland 77-63

Stand poule D: 1. Servië 2-4; 2. Wit Rusland 2-3; 3. België 2-3; 4. Rusland 2-3