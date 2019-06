Colombia krijgt geen enkele tegengoal in vier wedstrijden, maar ligt toch uit de Copa America

Het nationale elftal van Chili staat in de halve finale van de Copa America. De titelverdediger versloeg Colombia in de strafschoppenserie met 5-4.

Na negentig minuten spelen in Sao Paulo stond nog altijd 0-0 op het scorebord. Colombia, dat in zijn drie groepsmatchen ook al de nul hield, sloot zo alle vier zijn matchen op de Copa America af zonder tegengoal.

Daar was het echter vet mee. Nadat Chili in de reguliere speeltijd al twee doelpunten afgekeurd zag door de VAR, trok het uiteindelijk toch aan het langste eind. In de penaltyreeks schoot Alexis Sanchez de winnende treffer binnen, nadat William Tesillo de laatste poging voor Colombia miste.

Chili treft woensdag tijdens de halve finale in Porto Alegre de winnaar van het duel tussen Peru en Uruguay. De andere halve finale is tussen Brazilië en Argentinië.