Uw krant zet vanaf maandag de zomer in. Dagelijks krijgt u van ons een extra zomerreportage over de meest uiteenlopende onderwerpen. Van een ecologische trip op Ibiza en in Barcelona, over de legendarische zomer van 1969 en de vergeten toeristische plekken van Limburg tot een topinterview in New York met de machtigste Belgische vrouw ter wereld, de Tongerse Michèle Coninsx. Hieronder krijgt u alvast een voorproefje van onze zomer vol leesplezier.