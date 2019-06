Autoroute naar heetste vakantiebestemming ooit

ROAIXWarme lucht uit de Sahara blaast alle hitterecords omhoog in delen van Spanje en in het zuiden van Frankrijk. “Zelfs in de schaduw is het 42 graden”, zegt Heleen Steukers in Roaix. De Diepenbeekse baat al 20 jaar een vakantieverblijf uit in de provence. “Nooit meegemaakt. Extreem, extreem heet. Iedereen blijft binnen, kampeerders zoeken verkoeling in de supermarkt.” De duizenden vakantiegangers die zaterdag de autoroute du soleil nemen, wacht een helletocht.