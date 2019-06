Aan de Panoramalaan in Riemst hebben veel buren de buik vol van de junikever. “Vorig jaar hebben ze het gras van ons gazon volledig kapot gevreten. We hebben daarna alles opnieuw aangelegd, maar de schrik is groot dat het weer gaat gebeuren, want de junikevers vliegen hier ‘s avonds met duizenden rond het huis”, vertelt Rik Ruyters.