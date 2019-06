Vrouwelijke arts bekent na doorprikken van haar alibi

LanakenDe vrouwelijke arts die al meer dan een maand in de cel zit voor een poging tot moord met een injectienaald heeft bekentenissen afgelegd. De 43-jarige dokter drong op 29 mei op klaarlichte dag binnen in het huis van een bevriend koppel in Rekem (Lanaken) en probeerde de bewoonster met een nog onbekende stof in te spuiten. De poging mislukte omdat de vrouw net op tijd wakker schrok. De arts ontkende eerst elke betrokkenheid maar haar alibi kon worden doorprikt. De raadkamer verlengde vrijdag haar verblijf in de cel.