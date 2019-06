bRUSSELEen passagier afzetten, eventueel een kusje en metéén weer vertrekken. Dat is het idee achter de drop-offzone van de luchthaven van Zaventem. Maar velen blijven toch langer dralen, wandelen mee tot aan de inkomhal. Dat zijn ze in Zaventem beu. “Wie langer blijft staan dan tien minuten, moet betalen. En veel! Tien euro, plus 2 euro per extra minuut.”