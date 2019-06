Tourgangers Wellens, Teunsen Philipsen unaniem: “BK is moeilijkste koers van het jaar”

Eddy Merckx, de allergrootste, won de driekleur slechts eenmaal. In 1970 in Yvoir. Dat zegt alles. Het Belgische kampioenschap op de weg - oftewel de ‘nationale loterij op twee wielen’ - staat binnen het peloton geboekstaafd als de moeilijkst te voorspellen wedstrijd van het jaar. Daarom ontleden we de nationale titelstrijd voor u aan de hand van zes cijfers...