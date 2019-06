We mogen het geen comeback noemen, zegt hij. En er komt géén twaalfde overwinning, dit weekend in Ieper. Ook al staat hij drie jaar na zijn afscheid opnieuw aan de start, Freddy Loix (48) blijft rallyrijder af. Hij is zijn leven opnieuw aan het inrichten met een nieuwe uitdaging als patron van Aston Martin Brussels en met binnenkort een nieuwe loft in de chocoladefabriek in Nerem. “Ik heb het altijd gezegd: na mijn carrière keer ik terug naar mijn geboortestreek.”