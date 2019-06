Argentinië naar halve finale tegen Brazilië op Copa America

Argentinië heeft zich vrijdag ten koste van Venezuela geplaatst voor de halve finales van de Copa America in Brazilië. De ploeg van bondscoach Lionel Scaloni zegevierde in Rio de Janeiro met 2-0. Om een finaleplaats neemt Argentinië het tegen aartsrivaal Brazilië op.

Tegen Venezuela kwam Argentinië in de tiende minuut op voorsprong door een fraaie hakbal van Lautaro Martínez. Daarna viel de Argentijnse productie lange tijd stil. Sterspeler Lionel Messi kon geen hoofdrol opeisen. Ronald Hernández kwam voor Venezuela in de 71e minuut dicht bij de gelijkmaker. Doelman Franco Armani redde fraai, waarna invaller Giovani Lo Celso het duel enkele minuten later besliste.

Komende week staat in Belo Horizonte de kraker tussen Brazilië en Argentinië op het programma. Het gastland schakelde met veel moeite Paraguay uit. Na 0-0 na 120 minuten, nam Brazilië de strafschoppen beter: 4-3.

Foto: EPA-EFE