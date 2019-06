Drama in seizoensfinales van ‘Thuis’ en ‘Familie’: ijzingwekkende val, dode door heldendaad en … Willy Sommers

Opgeruimd staat netjes: de fans van ‘Familie’ hebben gisteravond afscheid genomen van Lien Van de Kelder (36). Haar doortrapte personage Marie viel na een worsteling in een afgrond. Een spectaculaire, goed gemaakt scène, die door de Franse politie wel bijna de mist inging.

Hoogmoed komt voor de val. Letterlijk. Want na een worsteling donderde Marie Devlieger – what’s in a name – in het Franse Cap Blanc-Nez tientallen meters naar beneden. Het rijk van de tweevoudige moordenares is daarmee uit. En dus ook dat van Lien Van de Kelder, na iets meer dan twee jaar. Eén troost: haar personage is op geloofwaardige wijze aan haar einde gekomen. Want hoewel voor dit soort scènes meestal een pop naar beneden wordt gegooid, zag je Marie nu écht vallen. “De makers hebben er echt moeite voor gedaan”, zegt Van de Kelder. “Ik ben in een harnas met vier contactpunten de lucht in gehesen en moest voor een groene achtergrond molenwiekend doen alsof ik viel, mét een windmachine op mij gericht.”

Kop tegen pompbak

Toch liepen de opnames in Noord-Frankrijk bijna mis toen de hele ploeg door de politie werd weggejaagd. “We hadden toestemming, maar blijkbaar niet de juiste. Alle auto’s moesten weg, ook de mobilhome waarin we ons omkleedden. Er zat niets anders op dan de hele afstand naar boven te voet af te leggen.” Lien Van de Kelder had in mei haar laatste draaidag. “Toen heb ik Iris nog even met haar kop tegen de pompbak mogen gooien. (lacht) Voor mij is Familie afgerond, ik had sowieso een tijdelijk contract. Ik zal de collega’s missen, maar ik heb genoeg te doen. Ik heb mijn kantoor gespecialiseerd in auteursrechten (Van de Kelder is juriste, nvdr.), ik heb optredens met Salut la copine (Franse chansons, nvdr.) en begin met Mauro en Jan De Smet te repeteren voor Smartschade (Nederlandstalige smartlappen met een hoek af, nvdr.). En ik wil me blijven engageren. Ik ben voogd van een Syrisch meisje en heb over het tekort aan voogden getuigd in Van Gils & gasten. De dag na de uitzending was dat tekort voor Syrische kinderen al weggewerkt; het doet deugd dat zoiets echt impact heeft.”

Stoute Marie

Vanaf vandaag is Lien dus slechterik af en hoeven kinderen niet meer bang te zijn. “Eén keer zong ik in een grote big band met heel veel kinderen en vertelde een papa me dat zijn achtjarige dochter niet wou meedoen omdat die stoute Marie daar was. En op de afkleuterdag van mijn dochter Jeanne (5) speelde ik mee in een bosspel, verkleed als foute punker. Ook daar waren een paar kinderen die niet te dicht bij mij in de buurt wilden komen.” (lacht)

Ook dode in ‘Thuis’ door spoor

Foto: rr

Ook in Thuis viel dode te betreuren: Bill De Witte overleed in het ziekenhuis nadat hij door een trein werd geraakt toen hij zijn dronken zoon Joren van het treinspoor hielp. Bill werd vertolkt door Günther Samson (45), die pas in november vorig jaar zijn intrede deed. Samson kennen we nog als de wetsdokter in Witse.

Klein detail: de acteur is de zoon van een treinmachinist. Spoorbeheerder Infrabel had met Thuis een samenwerking opgezet om mensen bewust te maken van de gevaren van spoorlopen.

En toen dook Willy Sommers toch nog op

Foto: rr

Willy Sommers (66) is dan toch komen opdagen in Familie. De zanger was de hoofdact op een benefiet georganiseerd door Benny (Roel Vanderstukken), maar die bleef iedereen voorliegen dat Sommers zou komen terwijl die eigenlijk geen tijd had. Op het nippertje viel de zanger dan toch binnen. Te laat, maar met een excuus: “Ik stond in de file”.

