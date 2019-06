Genk -

Zeventig procent van de sollicitanten voor de vacatures in de Genkse islamitische school zijn Vlaamse vrouwelijke leerkrachten. De schooldirectie kreeg voor een zestal vacatures liefst 90 CV's binnen. Dat zegt de voorzitter van de inrichtende vzw aan onze redactie. TV Limburg kreeg een exclusieve rondleiding in de omstreden school. Het Selam College is druk bezig met infodagen. Op 2 september wordt gestart. Aan groen licht van de schoolinspectie twijfelen ze geen seconde.