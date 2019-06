Kamervoorzitter Patrick Dewael roept N-VA en PS op om met elkaar te praten

De PS en de N-VA moeten elkaar in de ogen durven kijken. Dat heeft Kamervoorzitter Patrick Dewael vanmiddag in de TVL-studio gezegd. Dewael is gisteren met een tweederde meerderheid verkozen tot tijdelijk voorzitter van het parlement.Zuhal Demir van N-VA had kritiek op de aanstelling van Dewael. "De paars-groen-oranje coalitie met de steun van de communisten levert een eerste liberaal postje op", aldus Demir. Sommigen zien in de coalitie een voorbode van de toekomstige regering. Dewael roept op tot sportief gedrag.