Gerben Thijssen is vrijdag met acht punten achtste geworden in de puntenkoers op de Europese Spelen in Minsk. De Griek Christos Volikakis, donderdag ook al winnaar van de scratch , won met 45 punten. De Nederlander Jan Van Schip (38 ptn) werd tweede, de Rus Dmitrii Mukhomediarov (25) derde.