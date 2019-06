Bayern München, Manchester City, Inter, … allemaal stonden ze in de wachtrij om Benjamin Nygren in te lijven. Toch koos het 17-jarige toptalent voor KRC Genk. “Waarom? Omdat ik een betere voetballer wil worden. En daarvoor is Genk de geknipte ploeg”, zo sprak de Zweed bij zijn voorstelling.