Tessenderlo -

De 55-jarige man die donderdagnamiddag zijn ex-vrouw neerstak in de Diesterstraat is vrijdag in de gevangenis van Hasselt opgesloten. De man werd in de late namiddag bij de onderzoeksrechter voorgeleid en die liet hem aanhouden. De verdachte moet dinsdag voor de raadkamer verschijnen. Zijn 52-jarige ex-vrouw is intussen aan de betere hand.