Homans moet ook weekend in het ziekenhuis doorbrengen

Vlaams minister Liesbeth Homans (N-VA) moet ook het weekend in het ziekenhuis doorbrengen. Dinsdag om 10 uur komt in principe een bijzondere ministerraad van de Vlaamse regering bijeen om haar aan te duiden als de nieuwe minister-president.

Minister Homans ging donderdagochtend naar de spoedafdeling omdat ze pijn in de borststreek voelde. Ze werd opgenomen op de afdeling cardiologie en moest onderzoeken aan hart en longen ondergaan.

Er werd totnogtoe niets ernstigs ontdekt, maar de dokters hebben toch beslist om haar nog enkele dagen in het ziekenhuis te houden voor observatie. “Als alles verder goed verloopt, zou ze maandag in de loop van de dag weer naar huis mogen gaan”, is te horen bij het Kabinet-Homans.

De minister werd vandaag/vrijdag door Geert Bourgeois voorgedragen als nieuwe minister-president. Bourgeois zelf neemt op maandag 1 juli ontslag om zijn zitje in het Europees Parlement op te nemen. Als Homans dinsdag wordt bevestigd als eerste vrouwelijke minister-president van Vlaanderen, kan ze om 11.30 uur de eed afleggen bij koning Filip, waarna de regering de gewijzigde samenstelling en bevoegdheden bevestigt.