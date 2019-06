Webcammeisje (21) overleeft laatste verzoek van man met bijzondere voorkeur niet: “Hij keek toe terwijl zij haar laatste adem uitblies”

De Britse Hope Barden (21) werkte in de zorgsector en vulde haar bescheiden loon aan met webcamseks. Haar laatste ’sessie’ met Jerome Dangar (45) - een perverse liefhebber van onder meer wurgseks - overleefde zij niet. Toen zij letterlijk en figuurlijk haar laatste adem uitblies, keek hij met plezier toe.

Het was haar huisgenote die het levenloze lichaam van Hope Barden meer dan een jaar geleden vond in hun appartement. Barden overleed door verstikking. Twee maanden later, in mei 2018, werd Jerome Dangar aangehouden in verband met Bardens dood. Uit het onderzoek bleek gisteren dat hij van moord wordt verdacht.

Haar moeder Kate Barden waarschuwt nu de online porno-industrie voor morbide seksfetisjisten zoals Jerome Dangar. De 45-jarige kroegeigenaar was sinds drie maanden een van haar vaste klanten. Hij betaalde haar op 15 maart 2018 om zichzelf te wurgen voor de camera. Toen dat dodelijk dreigde af te lopen, bleef hij toekijken zonder de alarmdiensten te bellen.

Zorgplicht

Kate Barden moet haar “mooie en intelligente dochter” de rest van haar leven missen. Ze betreurt het dat er geen ‘mijlpaalproces’ zal plaatsvinden om de grenzen van online-seks ook juridisch duidelijk te maken. “Iedereen met een dochter of een ander familielid in deze vreselijke business moet zich bewust zijn van de schadelijke risico’s. Zorgplicht geldt in elke relatie. Als iemand duidelijk in gevaar is, is er een wettelijke verplichting om stappen te ondernemen en hulp te bieden. In dit tragische geval werd Hope voor dood achtergelaten. Er zijn geen regels waar de industrie zich moet aan houden. Zo dient ze enkel degenen die geweld willen plegen tegen vrouwen”, aldus Kate Barden.

Uit het autopsierapport bleek dat Hope cannabis en cocaïne had gebruikt.