Vrouw bevalt tijdens concert van Pink en noemt kindje naar de zangeres

Twee avonden voor ze de wei van Rock Werchter platspeelde, heeft Pink een mooi moment beleefd tijdens haar concert in Liverpool. Tijdens de show kreeg een toeschouwer weeën, waarna ze beviel en haar dochter naar de zangeres noemde. Dat meldt The Liverpool Echo.

Denise Jones (32) trok dinsdagavond hoogzwanger naar het concert van haar idool Pink in de Anfield Stadium in Liverpool. Al tijdens het eerste liedje van de show, Get this party started, sloeg het feestje over naar de buik van de vrouw: ze kreeg weeën.

Twee verplegers in de zaal werden opgebeld en wurmden zich door de duizenden aanwezigen naar de vrouw. “Toen we bij haar kwamen, werd duidelijk dat de vrouw hoogzwanger was en moest bevallen”, zeggen John Matthews en Dani Berg. Zij brachten de vrouw naar het ziekenhuis, waar ze in minder dan vijf minuten beviel van een gezonde dochter.

Het meisje zou Dolly Louise als naam krijgen, maar gezien de omstandigheden veranderden de ouders dat naar Dolly Pink. De zangeres deelde het nieuws op Instagram. Die kamerbrede glimlach op het Rock Werchter-podium is daarmee meteen verklaard.